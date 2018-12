"Horst Lichter sucht das Glück" am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF / Mit dem Motorrad durch Südfrankreich (FOTO)

Mainz (ots) -Horst Lichter geht wieder auf Tour. In der einstündigenDokumentation "Horst Lichter sucht das Glück" zieht es ihn diesmalgemeinsam mit Schauspieler Hardy Krüger jr. auf Motorrädern nachSüdfrankreich - am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember2018, um 19.15 Uhr im ZDF.Auf ihrer Motorradtour entlang der Côte d'Azur gehörenspektakuläre Passstraßen im Hinterland genauso zur Route wie dielegendären Küstenstraßen direkt am Meer. Städte wie St. Tropez, Nizzaoder Cannes liegen auf dem Weg der beiden Glückssucher. Lichter undKrüger wollen herausfinden, was die "azurblaue Küste" so lebenswertmacht, dass sich in den letzten Jahrzehnten so viele Deutsche dortniedergelassen haben.Ausgangspunkt des gemeinsamen Abenteuers von Lichter und Krügerist eine Brücke an der Verdon-Schlucht in den Seealpen. Von dort auserkunden sie zehn Tage lang die atemberaubende Landschaft der Côted'Azur sowie ihres Hinterlands und treffen interessante Menschen, dieihnen von ihrem ganz persönlichem Glück in dieser Region erzählen.Auf ihrer Tour besuchen Lichter und Krüger deutsche Auswanderer, dievon ihrem holprigen Weg an die südfranzösische Küste berichten. Sietreffen eine Frau, die einst Mechanikerin bei der Rallye Paris-Dakarwar und heute ein Motorradhotel im Grünen betreibt. Sie lernen zweiwaschechte Monegassen kennen, die stolz auf ihre mondäne Heimat sind.Mit den Villeroys aus der bekannten Industriellenfamilie frühstückensie auf deren Landgut. Und sie treffen einen deutschen Handwerker,der ebenfalls ein Leben in Frankreich dem in seiner Heimat vorzieht.Lichter und Krüger erleben zusammen, was Glück für die Menschen ander Côte d'Azur bedeutet - und finden dabei selbst ein Stück davon:In tiefsinnigen Gesprächen tauschen sie sich zwischen ihrenMotorrad-Etappen über ihre Leben aus, die von Highlights, aber auchvon Rückschlägen geprägt sind, und entwickeln dabei eine engeFreundschaft.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/horstlichtersuchtdasglueckPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/horst-lichter-sucht-das-glueck-1/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell