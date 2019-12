Horst Lichter: Warum der TV-Star vom Schwarzwald wieder ins Rheinland zog

München (ots) - Horst Lichter (57) hat keine Angst mehr, irgendetwas zuversäumen. "Die Gelassenheit des Alters ist wunderschön", sagt der TV-Koch imInterview mit der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. "Wenn ich müde bin, und kann esmir erlauben, gehe ich schlafen. Ich habe keine Angst, dass ich an diesem Abenddie Party meines Lebens verpasse." Statt gehetzt zu sein, sei er heuteangekommen.Eine Sache genieße er zurzeit "unfassbar", weil er sie bisher gar nicht gekannthabe: "Einen ganz normalen Alltag. Meine Frau und ich sind umgezogen, vomSchwarzwald zurück ins Rheinland. Wir wohnen ganz um die Ecke vom Drehort inKöln." Daher könne er jetzt morgens zuhause mit seiner Frau aufstehen undfrühstücken. "Und wenn ich abends heimkomme, gibt es leckeres Essen. Wirerzählen uns vom Tag und trinken ein Gläschen Rotwein. Dann spielen wir mitunserer zuckersüßen Pudel-Dame Stella, sie ist jetzt 14 Wochen alt. Diesesnormale Leben, das vielen langweilig erscheinen mag, ist für mich wunderschön.Dabei entspanne ich mich unglaublich."Auf die Frage, warum es ihm im Schwarzwald nicht mehr gefallen hat, antwortetder TV-Star, dass er während des Jahres ungefähr 200 Nächte im Hotel in Köln undetwa 50 Nächte zu Hause verbracht habe. "Da kann man sich vorstellen, dass dasauf Dauer nicht praktisch war. Was nützt das schönste Haus, die schönstenSpielsachen, wenn man nie da ist?", so Horst Lichter.Auf seine Gesundheit achtet der 57-Jährige "mehr oder weniger" gut. Lichter zuFRAU IM SPIEGEL: "Ich halte meine persönliche Waage - sowohl beim Gewicht alsauch bei allen Dingen, die ich genieße. Die Erfahrung habe ich im Leben gemacht- ein Glas Wein ist wunderbar, zu viel ist Alkoholiker. Gutes Essen ist einTraum, zu viel macht die Figur kaputt und ist ungesund."Sein Sport ist - obwohl er ein paar Sportgeräte zu Hause hat - "das täglicheLeben, dabei bewege ich mich sehr viel".Beruflich hat Horst Lichter einen guten Lauf. Ob er sich manchmal fragt, warumdas so ist? - "Ständig, ich weiß, dass Erfolg nicht selbstverständlich ist."Sein Motto laute, in guten Zeiten nicht durchzudrehen und nicht noch mehr zumachen, sondern die Dinge zu pflegen, durch die der Erfolg entstanden ist. "Ganzwichtig für mich ist, Demut zu haben und zu genießen."Lichter kennt auch schwierige Zeiten, er hatte zwei Schlaganfälle und einenHerzinfarkt und stand kurz vor der Pleite. "Ohne tolle Menschen hätte ich dieseTiefs nicht überstanden", blickt er zurück. "Witzigerweise standen mir oftMenschen bei, von denen ich es gar nicht erwartet hatte." In schwierigenSituationen komme meistens die Wahrheit ans Licht. "Dann sind auf einmal die,die man nie so wahrgenommen hat, die wirklichen Freunde. Und die, in die man soviel Zeit investiert hatte, sind auf einmal weg. Heute glaube ich zu wissen, wermeine Freunde sind." Wahre Freundschaft heiße für ihn, für den anderen da zusein, wenn er ihn brauche. "Auch wenn man sich lange nicht gesehen hat. Es zähltdie Qualität einer Freundschaft und nicht die Quantität", findet derPublikumsliebling.Die TV-Nation kennt Horst Lichter aus Kochsendungen und der Trödelshow "Baresfür Rares" - doch neben Kochen und Antiquitäten hat er eine weitereLeidenschaft: Motorradfahren. Für die ZDF-Doku "Horst Lichter sucht das Glück"(25.12., 19.15 Uhr) war er wieder mit dem Motorrad unterwegs, dieses Mal inKroatien und mit dem Schauspieler Henning Baum. "Henning hat mich positivüberrascht", bekennt er. "Ihn kannte ich vorher nicht. Anfangs war erzurückhaltend, wollte wohl sein Image des raubeinigen Machos aus dem Fernsehenbewahren. Ich durfte einen wertvollen Menschen kennenlernen. Am Ende sind wirfast Freunde geworden."Motorradfahren ist für Lichter deswegen so schön, weil er ganz allein mit sichunterwegs sei. "Es gibt keine Störelemente - also kein Telefon, kein Radio undkeine Musik." Er könne sein Umfeld richtig genießen. Natürlich sei erkonzentriert, weil es ja nicht ungefährlich sei. "Ich fahre mit dem Motorradnicht, weil ich irgendein Ziel habe, sondern um des Fahrens willen."An das erste antike Stück, das er sich zugelegt hat, kann er sich nichterinnern: "Weil ich schon von Kindheit an nach alten Dingen verrückt war. Ichhabe damals schon neue Spielsachen gegen alte getauscht", erinnert er sich."Mein erstes neues Fahrrad habe ich gleich am ersten Tag getauscht - gegen einuraltes Rad von einem Mädchen auf der Straße. Alte Dinge haben mehr zuerzählen."Mit seiner Frau Nada ist Horst Lichter seit über zehn Jahren verheiratet. "Ichbin froh, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die mich ehrlich kritisiert,aber gleichzeitig auch mein größter Fan ist - beides muss ausgewogen sein. Ichbrauche keine Partnerin - auch wenn wir Männer uns das oft wünschen -, die nurdekorativ ist", erklärt er. Bildlich gesprochen sei seine Frau für ihn dasSegel, das ihn im Wind vorantreibe, aber auch der Anker, der ihn am Boden halte.Das sei wahre Liebe für ihn.Zwischen den Jahren bleiben sie gemütlich zuhause. "Die Kinder und die Enkelkommen. Das werden ganz normale und unaufgeregte Tage. Wer kocht und was esgeben wird, wird spontan entschieden", erzählt Lichter.Was er sich für 2020 wünscht? - "Dass es ein bisschen so bleibt, wie es geradeist."