Horst Köhler ruft zu Spenden für Aktion Deutschland Hilft auf / Millionen Menschen in afrikanischen Dürreregionen brauchen dringend Hilfe

Bonn (ots) - Bundespräsident a.D. Horst Köhler, Schirmherr desHilfsbündnisses "Aktion Deutschland Hilft", ruft zu Spenden für dievon extremer Dürre betroffenen Regionen in Afrika auf. "Wir könnenLeben retten, wo alles andere versagt hat", sagt Köhler.Im Nordosten Nigerias, im Südsudan, in Somalia, Äthiopien und imNordwesten Kenias ist die Lage besonders gravierend: Über 20Millionen Menschen sind auf Unterstützung durch Nahrungsmittelangewiesen. "Millionen Menschen in West- und Ostafrika wissen nicht,wie sie sich heute ernähren sollen", sagt Köhler. "Nicht nur ich alsSchirmherr von Aktion Deutschland Hilft bin über die Nachrichten, dieuns vom Nachbarkontinent erreichen, bestürzt."Bereits im vergangenen Jahr machte das Hilfsbündnis auf dieverheerenden Auswirkungen der Dürre aufmerksam, verursacht durch denKlimawandel und das Wetterphänomen El Niño. "Manchmal tun wir so, alssei der Klimawandel etwas, was die Menschheit in der fernen Zukunftbedroht", so der ehemalige Bundespräsident weiter. "Dabei ist dieglobale Erwärmung schon heute ausgerechnet für jene Menschen eineGefahr, die am wenigsten dazu beigetragen haben.""Gemeinsam viel erreichen"Das trifft auch auf jene humanitären Katastrophen zu, diemenschengemacht sind, wie etwa in den Ländern am Tschadsee und imSüdsudan. Köhler sieht hier auch die Politik gefordert, um Männern,Frauen und Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind, wiederHoffnung zu geben. "Es gibt so viel zu tun in dieser Welt der Krisen.Wir brauchen an vielen Stellen und auf vielen Ebenen entschlossenespolitisches Handeln." Zugleich appelliert er an jeden Einzelnen:"Gleichzeitig kann jeder von uns seine Empathie schärfen für dieMenschen in dieser einen Welt. Lassen wir uns die Hoffnung nichtnehmen, dass wir gemeinsam viel erreichen können."Aktion Deutschland Hilft nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika entgegen:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen: Aktion Deutschland Hilft vermittelt gerneInterviewpartner zur Situation in Afrika. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.deBildmaterial finden Sie unter:https://io.aktion-deutschland-hilft.de/public/4df229Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell