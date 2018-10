Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Die weiteren Gäste sind Henning Feindt (stv. ChefredakteurSport-Bild), Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung), und Sky ReporterUli Köhler- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Sky Experte Didi Hamann undKommentator Kai DittmannDie Bayern mit drei Pflichtspielen ohne Sieg in Folge, der BVB imHöhenflug und die Hertha auf dem Vormarsch: Bevor sich die Bundesliganach dem Wochenende in die zweiwöchige Länderspielpauseverabschiedet, lassen Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr amSonntag das aktuelle Geschehen in der Bundesliga und der UEFAChampions League Revue passieren. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk"meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD,"Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt imAnschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Horst Heldt.Der Sportdirektor von Hannover 96 stieg mit dem Verein in dervorletzten Saison in die Bundesliga auf und feierte in dervergangenen Spielzeit den Klassenerhalt. Nach dem misslungenenSaisonstart ist seine Mannschaft, die einzige der Bundesliga, dienoch keinen Sieg einfahren konnte. Am Tag ach dem Aufeinandertreffenmit seinem Ex-Klub VfB Stuttgart am Samstagnachmittag steht er JörgWontorra Rede und Antwort.Außerdem ist Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast, der seit dieserSaison im Wechsel mit Jan Aage Fjörtoft regelmäßig an der Seite vonJörg Wontorra im Einsatz ist. Die weiteren Gäste sind Henning Feindt(stv. Chefredakteur Sport-Bild), Philipp Selldorf (SüddeutscheZeitung), und Sky Reporter Uli Köhler."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Heribert Bruchhagen und Martin SchmidtDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Leipzig undNürnberg meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuenAusgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.Zu Gast ist dieses Mal Heribert Bruchhagen. Er zählt zu denUrgesteinen der Bundesliga und war lange Jahre i sportlicherVerantwortung bei Eintracht Frankfurt, davor beim FC Schalke undzuletzt beim HSV tätig.Darüber hinaus diskutiert auch Martin Schmidt mit. Der 51-jährigeSchweizer trainierte von 2015 bis 2017 den 1. FSV Mainz 05. Zuletztsaß er auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg, ehe er im Februardieses Jahres für viele überraschend seinen Rücktritt erklärte.Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Kai Dittmann undDidi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in"Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mitder Runde diskutiert.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell