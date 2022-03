Horst Brandstätter Group: Keine Produkte von PLAYMOBIL und LECHUZA mehr für Russland / Die von Horst Brandstätter gegründete Kinderstiftung stellt 150.000 Euro für Kinder in der Ukraine zur Verfügung

Zirndorf (ots) -Die Horst Brandstätter Group sieht die Entwicklung in der Ukraine mit großer Sorge und hat sich entschlossen, ab sofort keine Produkte der beiden Unternehmensmarken PLAYMOBIL und LECHUZA mehr nach Russland zu liefern.Für das Jahr 2022 hatte die Horst Brandstätter Group in Russland für beide Unternehmen einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro eingeplant.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die gesamte Führung des Unternehmens wollen damit ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen. "Wir sind fassungslos und bestürzt über den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Unser Mitgefühl gilt den vielen Menschen, die vor Ort akut in Lebensgefahr sind oder ihre Heimat zu Hunderttausenden verlassen", sagte Steffen Höpfner, CEO des Unternehmens.Eigene Mitarbeiter hat die Horst Brandstätter Group weder in der Ukraine noch in Russland.Pressekontakt:Björn SeegerTel. 0911 / 9666-1436bjoern_seeger@horst-brandstaetter-group.comOriginal-Content von: Horst Brandstätter Group, übermittelt durch news aktuell