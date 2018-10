Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema Halloween HD" von 19. Oktober bis 1.November- Exklusive TV-Premiere des Blockbusters "Es" am 21. Oktober auf"Sky Cinema Halloween HD"- 70 Horror-Hits von Klassikern wie "Halloween - Die Nacht desGrauens" bis hin zu neuen Krachern wie "Underworld: Blood Wars","Get Out" und "Annabelle 2"- Mit dem neuen Sky Q "Es" auch in Ultra HD Qualität- Viele der Gruselfilme auch mit dem monatlich kündbarenStreamingdienst Sky Ticket abrufbarUnterföhring, 16. Oktober 2018 - Anlässlich der Nacht des Grauenslädt Sky zum Horrormarathon der Superlative. Ab diesen Freitag zeigt"Sky Cinema Halloween HD" zwei Wochen lang 70 der besten Horror-Hitsaller Zeiten. Von Kult-Schockern wie "Halloween - Die Nacht desGrauens" und "Scream - Schrei!" bis zu neuen Hits wie "Underworld:Blood Wars", "Get Out" und "Annabelle 2". Am 21. Oktober steht auf"Sky Cinema Halloween HD" außerdem die exklusive TV-Premiere dersupererfolgreichen Horror-Neuverfilmung "Es" auf dem Programm. ÜberSky Q gibt's den Film zusätzlich in Ultra HD Qualität. FürKurzentschlossene ist das Stephen-King-Remake sowie viele weitere der70 Hits auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticketabrufbar.Comeback des Killer-ClownsIn der US-Kleinstadt Derry häufen sich mysteriöse Vorfälle, immerwieder verschwinden Kinder spurlos. Zurück bleiben nur ihre blutigenÜberreste. Eine Gruppe von sieben Kids stößt auf eine beunruhigendeSpur: Steckt der Terror-Clown Pennywise (Bill Skarsgård) hinter denMorden? Nachdem 1990 die Stephen-King-Verfilmung "Es" im TV Angst undSchrecken verbreitet und mit Pennywise den Prototyp des bösen Clownserschaffen hatte, sorgt nun auch Andy Muschiettis Neuverfilmung "Es"für Horror-Furore. Mit über drei Millionen Kinozuschauern war er 2017auch in Deutschland einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Der1990-geborene Bill Skarsgård lässt dabei mit seinem Gruselgrinsen unddem geheimnisvollen roten Ballon das Blut in den Adern gefrieren. Am21. Oktober feiert "Es" exklusive TV-Premiere auf "Sky CinemaHalloween HD".Blutgierige Monster, irre Serienmörder, geheimnisvolle Geister:Mit insgesamt 70 Filmen liefert "Sky Cinema Halloween HD" einHorrorfest für jeden Fan des gepflegten Gruselns. Mit "AbrahamLincoln: Vampirjäger", "From Dusk Till Dawn (Uncut)" und "BramStoker's Dracula" lassen die Blutsauger grüßen (20.10.). FiesePsychopathen warten gleich zweimal auf die Zuschauer desSchock-up-Senders mit "Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast"und "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" (22.10.).Ins mysteriöse Spukhaus werden sie in "Insidious - The Last Key" und"Insidious: Kapitel 2" geführt (25.10.). Genauso wie in "Der Fluch -The Grudge" und "Der Fluch - The Grudge 2", wo das tödliches GrauenJapan heimsucht. Kate Beckinsale in ihrer Paraderolle alsVampir-Amazone Selene gibt's in "Underworld: Evolution", "Underworld:Aufstand der Lykaner", "Underworld: Awakening" und "Underworld: BloodWars" (28.10.) Ein weiteres Kult-Double-Feature gibt es auch mit"Scream - Schrei!" und "Scream 2" (28.10.).Der 31. Oktober steht dann ganz im Zeichen des Gruselfests: JohnCarpenters Kulthit "Halloween - Die Nacht des Grauens" mit Jamie LeeCurtis im Visier des Schlitzers Michael Myers und die Fortsetzungen"Halloween 4 - Die Rückkehr des Michael Myers", "Halloween 5 - DieRache des Michael Myers" und "Halloween: H20". "Sky Cinema HalloweenHD" läuft von 19. Oktober bis 1. November und ersetzt in diesemZeitraum Sky Cinema Action. Die neuen Features von Sky Q machen denGenuss der Hits von "Sky Cinema Halloween HD" noch komfortabler: DankMultiscreen und Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiverbeginnen und nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher ineinem anderen Raum weitersehen.Die Hits von "Sky Cinema Halloween HD":Freitag, 19. Oktober:20:15 Uhr: "Cult of Chucky"21:50 Uhr: "Wish Upon"Samstag, 20. Oktober:20:15 Uhr: "Abraham Lincoln: Vampirjäger"22:00 Uhr: "From Dusk Till Dawn (Uncut)"Sonntag, 21. Oktober:20:15 Uhr: "Es"22:30 Uhr: "Quarantäne"Montag, 22. Oktober:20:15 Uhr: "Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast"22:00 Uhr: "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast"Dienstag, 23. Oktober:20:15 Uhr: "Annabelle 2"22:05 Uhr: "Don't Be Afraid of the Dark"Mittwoch, 24. Oktober:20:15 Uhr: "Es"22:30 Uhr: "The Safe"Donnerstag, 25. Oktober:20:15 Uhr: "Insidious - The Last Key"22:00 Uhr: "Insidious - Kapitel 2"Freitag, 26. Oktober:20:15 Uhr: "Nightmare on Elm Street"21:55 Uhr: "The Midnight Man"Samstag, 27. Oktober:20:15 Uhr: "The Fluch - The Grudge"21:50 Uhr: "The Fluch - The Grudge 2"Sonntag, 28. Oktober:20:15 Uhr: "Scream - Schrei!"22:10 Uhr: "Scream 2"Montag, 29. Oktober:20:15 Uhr: "Es"22:30 Uhr: "My Bloody Valentine"Dienstag, 30. Oktober:20:15 Uhr: "Leatherface - The Source of Evil"21:45 Uhr: "Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre"Mittwoch, 31. Oktober:18:40 Uhr: "Halloween - Die Nacht des Grauens"20:15 Uhr: "Halloween: H20"21:45 Uhr: "Halloween 4 - Die Rückkehr des Michael Myers"23:15 Uhr: "Halloween 5 - Die Rache des Michael Myers"Donnerstag, 1. Das neue SkyDas neue Sky stellt mit Sky Q konsequent die Wünsche der Zuschauerin den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neueinnovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.
Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. 