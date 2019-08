Hamburg (ots) - Pennywise ist zurück! Am 5. September 2019 kommtdie Fortsetzung des Horrorstreifens von Stephen King "ES: Kapitel 2"in die Kinos. Bereits am Vortag (4. September 2019) gibt es beiCinemaxX das Double sowie die Preview mit Grusel-Potenzial zu sehen.Für das Double, die Preview und auch die gesamte erste Spielwochesind ab sofort die Tickets für das Horror-Spektakel an den CinemaxXKinokassen sowie unter www.cinemaxx.de/es2 beziehungsweise für dasDouble unter www.cinemaxx.de/es-double erhältlich.Das Böse ist zurück in der Kleinstadt Derry, denn erfolgreichsteHorrorfilm aller Zeiten bekommt eine Fortsetzung. Mit von der Partiesind James McAvoy als Bill Denbrough, Jessica Chastain als BeverlyMarsh und erneut Bill Skarsgård in der Rolle des HorrorclownPennywise.Nichts für schwache Nerven: CinemaxX zeigt am 4. September dasDouble mit "ES" und der Preview von "ES: Kapitel 2". Alle, derenNerven nur für einen Film reichen, können natürlich auch nur diePreview des neuen Horrorstreifens sehen, der mit seiner Lauflängesatte 165 Minuten Gänsehaut verspricht. Tickets für das Double mit"ES" und der Preview von "ES: Kapitel 2", nur für die Preview sowiedie gesamte erste Spielwoche gibt es ab sofort an den CinemaxXKinokassen sowie online unter www.cinemaxx.de/es2 beziehungsweise fürdas Double unter www.cinemaxx.de/es-double.Nach 27 Jahren kehrt das Böse zurück in die Kleinstadt Derry inMaine: Der Klub der Verlierer, dessen Mitglieder inzwischen getrennteWege gehen, wird so nach ihrem Schwur in Kindertagen erneutzusammengeführt. Jeder von ihnen lebt sein eigenes Leben undversucht, die Geschehnisse von damals zu verdrängen. Doch das istnach dem erneuten Verschwinden kleiner Kinder in ihrem Heimatortnicht mehr möglich. Können Bill Denbrough (James McAvoy), BeverlyMarsh (Jessica Chastain), Ben Hanscom (Jay Ryan), Richie Tozier (BillHader), Eddie Kaspbrak (James Ransone) und Stanley Uris (Andy Bean)Pennywise (Bill Skarsgård) als Erwachsene endgültig besiegen?Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell