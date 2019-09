München (ots) -- Deutsche TV-Premiere ab 28. November immer donnerstags um 21.00Uhr exklusiv auf FOX- Zur herausragenden Besetzung der neunten Staffel gehören EmmaRoberts, Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman, John CarrolLynch, Matthew Morrison, Angelica Ross, Zach Villa, DeRon Hortonund Gus Kenworth- Die Handlung der neunten Staffel spielt in den 80er JahrenDie von Ryan Murphy und Brad Falchuk entwickelte, mehrfachpreisgekrönte Anthologieserie "American Horror Story" geht in dienächste Runde. Die neue Staffel trägt den Titel "American HorrorStory: 1984" und lehnt sich stilistisch an die ikonischenSlasher-Filme der 80er Jahre an, in denen eine Gruppe von Teenagernvon einem mysteriösen Killer bedroht wird. Die Rollen sind auch inder neunten Staffel mit Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd, LeslieGrossman und John Carrol Lynch wieder hochkarätig besetzt. Neu zumCast gehören der aus "Glee" bekannte Schauspieler Matthew Morrison,Angelica Ross ("Pose"), Zach Villa ("Destroyer"), DeRon Horton ("DearWhite People") und der Skisportler Gus Kenworth. FOX präsentiert"American Horror Story: 1984" ab 28. November immer donnerstags um21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.Über "Amercian Horror Story: 1984"Auch in der neuen Staffel von "American Horror Story" wurden imVorfeld nur wenige Informationen zur Handlung bekannt gegegeben: ImSommer 1984 machen sich fünf Freunde aus Los Angeles auf, um alsBetreuer im sogenannten "Camp Redwood" zu arbeiten. Doch schnellbemerken alle Beteiligten, dass eine Gefahr auf sie lauert, die umeiniges furchteinflößender ist, als alle Lagerfeuergeschichten.Sendetermine:- "American Horror Story: 1984" als deutsche TV-Premiere ab 28.November 2019 immer donnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Selectund GigaTV verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell