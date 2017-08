Horror in ZDFneo: Zwei Deutschlandpremieren und eine Free-TV-Premiere (FOTO)

Mainz (ots) -Vier Samstage im Sommer stehen bei ZDFneo im Zeichen des Horrors:Los geht's am Samstag, 19. August 2017, 22.10 Uhr, mit derDeutschlandpremiere "What We Become" (Dänemark 2015) von Regisseur BoMikkelson. Der Nervenkitzel geht gleich im Anschluss um 23.25 Uhr miteiner zweiten Deutschlandpremiere weiter: "Howl - EndstationVollmond" (GB 2015). Außer auf die Horror-Klassiker wie "Saw", "RoterDrache", "Scream 2" und "Scream 3" sowie "The Descent - Abgrund desGrauens, die unter anderem an den folgenden Samstagen zu sehen sind,können sich Horrorfans auf die Free-TV-Premiere "Chained" freuen. Diekanadische Produktion aus dem Jahr 2012 läuft am Samstag, 26. August2017, um 1.05 Uhr.Der Zombiefilm "What We Become" verbreitet eine schaurig-spannendeAtmosphäre, die sich stetig verdichtet: In der sonstfriedlich-beschaulichen Vorstadtsiedlung Sorgenfri bricht ein Virusaus, das sich rasend schnell verbreitet. Die Regierung handelt sofortund riegelt die Häuser hermetisch ab. Die unter Zwangsquarantänegestellten Bürger sind von nun an sich selbst überlassen.Unaufhaltsam wütet die Seuche vor der Haustür der Bewohner. ZumSchutz vor den blutrünstigen, beißenden Infizierten greifen sie zuextremen Maßnahmen.Der Werwolf-Film "Howl - Endstation Vollmond" setzt Schrecken undAusweglosigkeit in Szene:Ein spärlich besetzter letzter Zug verlässtden Londoner Bahnhof. Der junge Schaffner Joe freut sich auf seinenFeierabend, doch die Hoffnung auf eine ruhige Schicht wird jähzunichte gemacht: Der Zug kommt auf offener Strecke zum Halten - imDunkeln lauern Werwölfe. Als immer mehr Fahrgäste den Attacken dermannsgroßen Kreaturen zum Opfer fallen, organisiert Joe denbewaffneten Widerstand. In den Trümmern des letzten Waggonsentscheidet sich der ungleiche Kampf zwischen Mensch und Monster.Special-Effects-Experte Paul Hyett führte Regie.Jennifer Lynch inszenierte den düsteren Psychothriller "Chained"mit Vincent D'Onofrio als geistesgestörtem Serienkiller. Nach einemKinobesuch verschleppt der Taxifahrer Bob den kleinen Tim und seineMutter. Der Junge muss mit ansehen, wie seine Mutter kaltblütigabgeschlachtet wird. Er selbst bleibt verschont und doch erwartet ihnein dunkles Schicksal. Bob hält Tim in seinem Haus gefangen und kürtihn zum Komplizen bei der Verwirklichung seiner Mordphantasien.https://presseportal.zdf.de/pm/horror-in-zdfneo-1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/horrorinzdfneoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell