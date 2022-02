Hornbach nimmt Baumarkttochter von der Börse

BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Hornbach-Konzern hat das Delisting-Angebot für seine ebenfalls börsennotierte Baumarkttochter erfolgreich abgeschlossen. Nach Ende der Annahmefrist hält Hornbach 90,86 Prozent an der Baumarkttochter, wie die Holding am Freitag in Bornheim mitteilte. Die Börsennotierung von Hornbach Baumarkt, die den Löwenanteil zum Geschäft der Holding beiträgt, soll im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 28. Februar enden. Die Abwicklung des Delisting-Angebots ist für den 2. März vorgesehen. Mit der Übernahme endet eine komplexe Doppelstruktur des Hornbach-Konzerns, zu dem noch ein Baustoffgeschäft gehört./nas/jha/