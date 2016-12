Hornbach Holding konnte POSITIVEN Umsatztrend fortsetzen!

Liebe Leser,

Hornbach hat den positiven Umsatztrend der ersten drei Monate im 2. Quartal fortgeschrieben und den Umsatz um 6,8% auf 1,07 Mrd € gesteigert. Damit stieg der Umsatz im Halbjahr um 6,4% auf 2,19 Mrd €. Das operative Ergebnis hat sich trotz höherer Ausgaben für die Digitalisierung um 0,9% auf 152,2 Mio € verbessert. Schrittmacher der Umsatzdynamik waren die 154 Bau- und Gartenmärkte. Hier überstiegen die Umsätze nach den ersten 6 Monaten erstmals die Schwelle von 2 Mrd €.

Platz 1 in der Globalzufriedenheit

Flächen- und währungskursbereinigt steigerte der Teilkonzern die Umsätze im 2. Quartal wie auch im 1. Halbjahr um 4,5%. In Deutschland haben sich die Bau- und Gartenmärkte mit einem flächenbereinigten Plus von 2,5% deutlich besser als der Durchschnitt der DIY-Branche entwickelt. Unterstrichen wurde diese gute Performance durch das exzellente Ergebnis im Kundenmonitor Deutschland 2016.

In der renommiertesten Verbraucherbefragung für den deutschen Einzelhandel belegte Hornbach in der Branche der Bau- und Heimwerkermärkte mit der Gesamtnote 2,2 Platz 1 in der Globalzufriedenheit. Regional kamen die kräftigsten Wachstumsimpulse aus der Region übriges Europa, in der die Handelsaktivitäten der acht Länder außerhalb Deutschlands zusammengefasst sind. Ihr Anteil am Umsatz des Teilkonzerns erhöhte sich von 42,3 auf 44,6%. Hornbach hat sich bei den internationalen Kunden erfolgreich als Projektpartner etabliert

