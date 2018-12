Hornbach Holding Aktie: Im Kurskeller gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

Aufgrund eines unerwarteten Ergebnisrückgangs im dritten Quartal geriet die Aktie der Hornbach Holding zuletzt enorm unter Druck. In der vergangenen Woche rutschte das Papier auf ein neues Allzeit-Tief bei 40,55 Euro. Davon konnte sich der Titel bisher allenfalls leicht erholen. Nach Gewinnen in Höhe von 1,34 Prozent am Freitag schafft die Aktie es nur auf einen Kurs von 41,55 Euro. Auf Jahressicht blicken Anleger ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.