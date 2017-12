Hornbach Holding Aktie: Auf Wachstumskurs!

Liebe Leser,

der Umsatz im 2. Quartal war erfreulich. Bei einem Verkaufstag weniger als vor einem Jahr und unbeständigem Sommerwetter konnte die Umsatzentwicklung jedoch nicht das Wachstumstempo des 1. Quartals halten. Dennoch blieb Hornbach im 1. Halbjahr auf Wachstumskurs. Der Umsatz verbesserte sich um 5,7% auf 2,3 Mrd €. Im größten Teilkonzern Hornbach Baumarkt stieg der Umsatz um 5,4% auf 2,17 Mrd €. Flächen- und währungskursbereinigt waren es 4,0%.

Umsatz- und Gewinnprognose unverändert

Zum Umsatzwachstum haben sowohl die inländischen Filialen als auch die Märkte außerhalb Deutschlands beigetragen, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Die Handelsaktivitäten außerhalb Deutschlands steuerten erneut die größten Wachstumsimpulse zur Gesamtperformance bei. Der Auslandsanteil am Umsatz des Teilkonzerns erhöhte sich von 44,6 auf 46,3%. Der Umsatz der Sparte Baustoffhandel belief sich auf 136,1Mio €, ein Plus von 10,4%. Die größten Umsatzsteigerungen verzeichnete die Sparte in den klassischen Sortimentsbereichen Hochbau, Dach und Garten.

Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auch im 2. Quartal überproportional zum Umsatzanstieg verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf das flächen- und währungskursbereinigte Umsatzwachstum in Verbindung mit einer stabilen Handelsspanne zurückzuführen. Kumuliert nach 6 Monaten nahm das EBIT um 15,2% auf 175,8 Mio € zu. Im 2. Halbjahr rechnet Hornbach mit steigenden Aufwendungen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen. Daher ließ der Vorstand die Umsatz- und Gewinnprognose unverändert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.