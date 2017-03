Hornbach Holding: 3-Stufen-Analyse vom 19.03.17

Die Aktie der Hornbach Holding ist seit dem letzten Handelstag um -0,09% gesunken. Der aktuelle Kurs beträgt somit an der Xetra 66,99€. Seit der letzten Woche ist der Kurs um 3,08% und seit Jahresbeginn um 6,84% gestiegen.

Stufe: Fundamental

Hornbach Holding AG & Co KGaA ist im historischen Vergleich überbewertet (Key Performance Indicator: das KUV), im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet (KPI: die Dividendenrendite). Allerdings zeigt der Vergleich mit den Mitbewerbern eine höhere Korrelation mit dem Kurs von Hornbach Holding AG & Co KGaA. Allerdings wäre Hornbach Holding AG & Co KGaA ab einem Kurs über 92,43 € überbewertet.

Bewertung: Buy!

Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Hornbach Holding-Aktie gibt es aktuell 5 Buy und 2 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 74,20€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 10,76% steigen würde.

Bewertung: Buy!

Stufe: Sharewise-Crowd

Im Augenblick gibt es leider nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen für die Hornbach Holding-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 70,00€, d.h. der aktuelle Kurs von Hornbach Holding könnte sich um 4,49% verändern.

Bewertung: Hold!

Fazit: Die Hornbach Holding-Aktie bekommt im 3-Stufen-Check ein Buy!

Ein Beitrag von Raffael Prang.