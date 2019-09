Hornbach-Gruppe hebt Ausblick an

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE (dpa-AFX) - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach hat ihren Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr mit Blick auf die gute bisherige Entwicklung angehoben.



Grund für gestiegen Umsatz- und Gewinnzahlen im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende August seien zum einen mehr Kunden und zum anderen der Sparkurs, mit dem das SDax -Unternehmen in diesem Geschäftsjahr wieder effizienter werden wollte. Das teilte die Hornbach-Gruppe am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 9 Prozent auf knapp 2,61 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um 23,3 Prozent auf 198,4 Millionen Euro zu.

Trotz höherer Risiken durch das Wetter und die sich abschwächende Konjunktur im zweiten Halbjahr erhöht das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr moderat. Demnach erwartet der Vorstand ein Umsatzplus im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. Bisher lag die Schätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich. Außerdem rechnet die Konzernführung mit einem Anstieg des bereinigten Ebit um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres von 134,9 Millionen Euro. Bislang ging der Vorstand von einem Anstieg von mehr als 15 Prozent aus./knd/fba