Hornbach-Chef hält an provokanter Heimwerker-Werbung fest

BORNHEIM (PFALZ) (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der Baumarktkette Hornbach, Erich Harsch, will an der provokanten Hornbach-Werbung festhalten. "Diese Werbung ist für Hornbach genau richtig, die ist sehr durchdacht und strategisch gestützt", sagte Harsch dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstagausgabe). Die Werbung hatte in der Vergangenheit auch Kritik geerntet.

In der Coronakrise haben sich die Menschen viel mit Heimwerker-Projekten beschäftigt. Das hat der pfälzischen Baumarktkette trotz teilweise geschlossener Filialen zu unerwarteten Umsatzzuwächsen verholfen. Farben zum Anstreichen, Pflanzen aber auch Pools und Grills seien besonders gefragt gewesen - "alles was mit Hausverschönerung zu tun hat", sagte der Vorstandschef.

