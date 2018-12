Hornbach-Baumarkt Aktie: Kein schöner Anblick!

Nachdem Hornbach seine eigens gesteckten Jahresziele zu Grabe tragen musste, geht es mit den Aktien des Unternehmens rapide abwärts. Die Hornbach-Baumarkt-Aktie verlor allein in den letzten fünf Tagen um 13 Prozent an Wert. Von heftigen Verlusten am Dienstag konnte sich das Papier bis zum Wochenende nicht im Ansatz erholen. Stattdessen liegt der Wochenschlusskurs nur bei 17,48 Euro und damit unweit entfernt vom 52-Wochen-Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.