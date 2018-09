Hormel Foods: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hormel Foods":

Per 05.09.2018, 12:43 Uhr wird für die Aktie Hormel Foods am Heimatmarkt New York der Kurs von 39,99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unsere Analysten haben Hormel Foods nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hormel Foods-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 36,89 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -7,73 Prozent erzielen, da sie derzeit 39,98 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hormel Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 1,54 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,49 Prozent im Branchenvergleich für Hormel Foods bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent im letzten Jahr. Hormel Foods lag 30,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hormel Foods mit einem Wert von 23,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Consumer Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,6 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.