Hormel Foods: Zukünftige Kursrakete und Dividendenstar?

Kann die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) eine zukünftige Kursrakete sein? Das ist wohl die eigentliche Frage, die wir uns heute an dieser Stelle stellen sollten. Immerhin können wir sagen: Ja, die Aktie ist bereits ein ausgezeichneter Dividendenstar.

Hormel Foods besitzt bereits eine Dividendenhistorie von über 93 Jahren mit einer stets ausgeschütteten Quartalsdividende. Außerdem einen Lauf von 56 Jahren, in denen die Dividende jährlich erhöht worden ist. Zuletzt sogar um 6 % im Jahresvergleich, was ein wirklich bemerkenswertes Wachstum für einen echten Dividendenkönig ist.

Lass uns daher heute einen Foolishen Blick darauf riskieren, ob Hormel Foods auch das Zeug zu einer Kursrakete besitzt. Einen Dividendenstar mit 2,25 % Dividendenrendite sehen wir jedenfalls schon vor uns.

Hormel Foods: Auch eine Kursrakete, der Dividendenstar?

Hormel Foods könnte jedenfalls einen netten Discount besitzen. Wenn wir auf den Aktienkurs blicken, so fällt uns auf: Gemessen an einem Rekordhoch von ca. 51,00 US-Dollar liegen die Anteilsscheine mit derzeit 46 US-Dollar noch mit 9,8 % im Minus. Das könnte die Basis für eine nette Performance sein. Wobei dieser Discount zugegebenermaßen nicht mehr so groß ist. Oder nicht so groß, wie noch vor wenigen Wochen.

Im Kern muss der US-Lebensmittelkonzern daher mit weiterem Wachstum glänzen. Auch, weil die fundamentale Bewertung gegenwärtig mit der besagten Dividendenrendite von ca. 2,25 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 27 alles andere als preiswert ist. Blicken wir daher in das derzeitige Zahlenwerk, sowie die weiteren Prognosen, um eine Antwort zu finden.

Hormel Foods hat jedenfalls im letzten Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 3 % bei einem organischen Wachstum von 1 % hingelegt, was zeigt: Wachstum ist möglich. Im vierten Quartal lagen die Zuwächse sogar bei 43 % im Jahresvergleich. Natürlich ein herausragendes, überproportionales und sogar ein Turnaround-Wachstum. Allerdings könnte die Investitionsthese grundsätzlich mit einem moderaten Wachstum und einer soliden, defensiven Qualität vorhanden sein.

Nach einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 US-Dollar rechnet das Management für das neue Fiskaljahr mit mindestens 1,87 bis maximal 2,03 US-Dollar. Damit könnte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf bis zu 24,6. Das ist ebenfalls moderater. Und mit einem weiterhin moderateren Wachstum könnte sich das Bewertungsmaß konsequent relativieren und die Dividende weiter steigen.

Vielleicht doch eher der Dividendenstar?

Hormel Foods besitzt definitiv attraktive Eigenschaften. Naja, aber um fair zu bleiben: Ob die Aktie zu einer regelrechten Kursrakete wird, das ist eine andere Frage. Vielleicht eher ein defensiver Performer mit moderaten Zuwächsen über viele Jahre hinweg. Sowie einer konsequent steigenden Dividende.

Trotzdem könnte auch dieser Gesamtmix attraktiv sein. Zumindest, wenn man es als Foolisher Investor auf ein wachsendes, passives Einkommen und eine Aussicht auf Kursperformance bei einer defensiven Klasse abgesehen hat.

