Hormel Foods: Als Dividendenaktie eine Geheimwaffe gegen Inflation

Die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) entwickelte sich zuletzt wirklich prächtig. Alleine seit Jahresanfang schaffte es die Aktie auf ein Plus von über 12 %. In den vergangenen zwölf Monaten belief sich das Kursplus auf über 23 %. In einem mehr und mehr herausfordernden Markt ist das besonders stark.

Dabei gibt es ein Geheimnis, warum Hormel Foods so solide performt. Es sind nicht die 2 % Dividendenrendite, die zugegebenermaßen auch mit einer königlichen Dividende interessant sind. Nein, sondern es ist etwas anderes: das Marktumfeld, das mehr und mehr von Inflation geprägt ist und wo sich der US-Konzern offensichtlich sehr wohlfühlt.

Hormel Foods: Inflation ist kein Problem

Natürlich ist Inflation auch eine Herausforderung für Hormel Foods. Aber neben der defensiven Klasse als Lebensmittelkonzern gibt es noch etwas anderes, das als Schutz wirkt: ein starkes, etabliertes Produktportfolio mit Marken, auf die viele US-Amerikaner primär nicht verzichten wollen.

Frühstücksfleisch von SPAM, aber auch 39 weitere Marken zählen in den USA zu den erst- oder zweitplatzierten Namen in ihrer Produktkategorie. Sie sind daher, so wie die Dividende über Jahrzehnte, in die Konsumgewohnheiten der Verbraucher hineingewachsen. Höhere Preise schrecken sie vermutlich nicht vom Kaufen ab, zumal die Inflation zuletzt sowieso die Verbraucherpreise deutlich erhöht.

Deshalb kann Hormel Foods die Inflation im Moment vergleichsweise einfacher wegstecken und moderat wachsen. Gemixt mit der defensiven Klasse als Lebensmittelkonzern schafft das ein Gesamtpaket, das die Inflation entzaubert. Und das, obwohl es eben nur 2 % Dividendenrendite gibt. Die Preissetzungsmacht schlägt jetzt die Sorge vor der Teuerung und das Wachstumspotenzial ist der Katalysator, der diese Kursrallye ausgelöst hat.

Noch immer attraktiv?

Ob die Aktie von Hormel Foods auch jetzt noch nach der Performance diesen Schutz bringt, hängt mit Sicherheit von der Entwicklung der Inflation ab. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls jenseits der Marke von 30, was nicht mehr preiswert ist. Moderates Wachstum benötigt es daher über mehrere Jahre, um die fundamentale Bewertung entsprechend zu relativieren und zu verbilligen.

Trotz der defensiven Klasse, der Preissetzungsmacht, der königlichen Dividende und mehr attraktiven Kriterien sollte man der Dividende daher Aufmerksamkeit schenken. Es ist mit Sicherheit langfristig orientiert kein Fehler, die Aktie von Hormel Foods zu kaufen. Nur ist sie jetzt eben auch kein offensichtliches Schnäppchen mehr für Investoren, die auf der Suche nach Schutz gegen Inflation sind.

Der Artikel Hormel Foods: Als Dividendenaktie eine Geheimwaffe gegen Inflation ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022