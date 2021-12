Hormel Foods-Aktie: Teil 2 der Investitionsthese zündet!

Bei der Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) hat zuletzt bereits ein Teil meiner Investitionsthese gezündet: Das Management hat erklärt, dass man die Dividende erneut erhöhe. Statt wie zuvor 0,245 US-Dollar an die Investoren auszuzahlen, liegt der Ausschüttungsbetrag inzwischen bei 0,26 US-Dollar. Das entsprach erneut einem soliden Dividendenwachstum von fast 5 %.

Allerdings zündet bei Hormel Foods jetzt auch Teil zwei meiner Investitionsthese: nämlich der mögliche operative Turnaround. Blicken wir heute auf ein frisches Quartalszahlenwerk, das das Management uns präsentiert hat. Sowie darauf, was wir von diesen Kennzahlen mitnehmen sollten.

Hormel Foods: Ein absolut solides Quartal!

Hormel Foods hat am 9. Dezember nun sein Zahlenwerk zum letzten Jahresviertel präsentiert. Und mich als Investor, der an einen Turnaround glauben wollte, gewiss nicht enttäuscht. Alleine im letzten Vierteljahr kletterte der Umsatz beispielsweise um 43 % auf 3,5 Mrd. US-Dollar. Wobei hier auch ein operativer Turnaround drin ist. Organisch lag das Plus bei 32 %, wobei es ein Mengenplus von 14 % gegeben hat. Trotzdem: Solide Zuwächse, die wir erkennen können.

Auch andere Kennzahlen spiegeln den Turnaround wider. Das operative Ergebnis lag im vierten Quartal (abweichendes Geschäftsjahr) beispielsweise bei 358 Mio. US-Dollar und einem Plus von 29 %. Das Management spricht außerdem von einem Rekordergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 US-Dollar nach 0,43 US-Dollar ein Jahr zuvor. Wir erkennen übrigens auch: Die Dividende in Höhe von 0,26 US-Dollar liegt damit bei knapp über 50 %. Raum für weiteres Wachstum scheint daher vorhanden zu sein.

Hormel Foods hat daneben insgesamt ein gutes Fiskaljahr 2021 hinter sich gebracht. Das Volumen kletterte bereinigt um 1 %, der Nettoumsatz um 19 % auf 11,4 Mrd. US-Dollar. Beziehungsweise organisch um 14 %. Auch ein Nettoergebnis von 1,66 US-Dollar ist ca. auf dem Niveau des Vorjahres. Wobei insbesondere das vierte Quartal Aussicht auf Besserung zeigt.

Für das neue Geschäftsjahr 2022 rechnet das Management überdies mit einem Umsatz von 11,7 bis 12,5 Mrd. US-Dollar, was weiteres Wachstum bringen sollte. Sowie mit einem Ergebnis je Aktie von 1,87 bis 2,03 US-Dollar, was auch über dem 2021er-Wert liegen dürfte. Zudem verwies das Management auf SPAM, das Frühstücksfleisch, das ein weiteres Mal ein rekordverdächtiger Kassenschlager gewesen ist.

Defensive Aktie, königliche Dividende, Turnaround!

Hormel Foods präsentiert sich für eine defensive Dividendenaktie und einen königlichen Ausschütter jedenfalls jetzt wieder in einer guten Verfassung. Die Dividende ist turnusmäßig erhöht worden. Auch operativ läuft es besser. Beziehungsweise lief es bereits im vierten Quartal. Damit könnte auch der Aktienkurs wieder in die Spur finden.

Eine Dividendenrendite von ca. 2,2 % sowie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 für das Geschäftsjahr 2021 (ca. 24 für 2022) könnte zwar nicht günstig sein. Mit Blick auf den Status als Dividendenkönig, den Turnaround und ein moderates Wachstum könnte das Gesamtpaket jedoch qualitativ besser sein als nix. Das ist zumindest meine Investitionsthese an dieser Stelle.

Der Artikel Hormel Foods-Aktie: Teil 2 der Investitionsthese zündet! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021