Hormel Foods Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hormel Foods, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.02.2022, 00:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 47.6 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hormel Foods entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Hormel Foods damit 8,92 Prozent unter dem Durchschnitt (19,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 14,37 Prozent. Hormel Foods liegt aktuell 3,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hormel Foods wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hormel Foods vor. Das Kursziel für die Aktie der Hormel Foods liegt im Mittel wiederum bei 45 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 47,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hormel Foods insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hormel Foods-Aktie ein Durchschnitt von 45,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,46 USD (+3,72 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (47,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,55 Prozent Abweichung). Die Hormel Foods-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Hormel Foods erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.