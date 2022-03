Hormel Foods-Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Alle Sparten haben mit zweistelligen Wachstumsraten überzeugt. Mit Umsatzzuwächsen von 20,2 respektive 20,9% haben die Sparten Refrigerated Foods (Tiefkühlkost) sowie International & Other am besten abgeschnitten. Geholfen haben Preiserhöhungen, bessere Geschäfte in China sowie die Übernahme des Snack-Geschäfts Planters der Kraft Heinz Company. Die Gewinnentwicklung wurde im Wesentlichen von höheren Rohstoffund Frachtkosten gebremst.

