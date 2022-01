Hormel Foods Aktie: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Hormel Foods aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse New York am 05.01.2022, 12:50 Uhr, ein Kurs von 49.01 USD geführt.

Unsere Analysten haben Hormel Foods nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,12 und liegt mit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 46,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hormel Foods auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hormel Foods-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 45 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (49,01 USD) ausgehend um -8,18 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Hormel Foods von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hormel Foods aktuell 2,32. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Hormel Foods bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.