Frankfurt am Main (ots) - Horizont+ erweitert das Angebot vonHorizont Online um weitere Exklusiv-InhalteBild+, SZ+, Spiegel+, Zeit+, F+ und jetzt Horizont+: DasPluszeichen wird für deutsche Medien und ihre unterschiedlichenStrategien, qualitativ hochwertigen Journalismus auszubauen, zu einemprägnanten Symbol.Mit Horizont+ wird Horizont Online um exklusive Inhalte erweitert- Best Cases, Hintergrundanalysen, Kommentare, Interviews, Rankings,Videos und vieles mehr. Nutzer können diese Texte lesen, wenn siesich einmalig registriert haben. Gekoppelt ist die kostenfreieLektüre an den Bezug eines Horizont-Newsletters. Abonnenten derWochenzeitung Horizont können eingeloggt alle Horizont+-Artikellesen, sofern sie sich schon für den E-Paper-Zugang registrierthaben. Die Artikel sind mit einem blauen Logo gekennzeichnet. EineLandingpage gibt Lesern einen raschen Überblick über die zurVerfügung stehenden Beiträge.Horizont+ ist die konsequente Weiterentwicklung von HorizontOnline. Langfristiges Ziel ist die Stärkung der Leserbindung und dieBereitstellung und Entwicklung von Content, der zu unterschiedlichenZielgruppen passt. Dies ist über ein reines Free-Modell nichtmöglich, sondern erfordert einen Memberbereich für registrierteNutzer.Horizont+ setzt das fort, wofür die Medienmarke Horizont der dfvMediengruppe seit über 35 Jahren steht: qualitativ hochwertigerFachjournalismus rund um Marketing, Agenturen und Medien. Horizont+bündelt als das "Beste von Horizont" die Top-Artikel zu Marketing,Kommunikation, Medien und Tech. Weitere tiefergehende Informationenzu den wichtigen Themen der Branche liefern - neben der täglichenOnline-Berichterstattung - die Wochenzeitung, mehr als 50Themen-Reports und zahlreiche Magazine.