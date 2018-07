Horizons I – Horizons Cadence Hedged US Yield: Aktienanalyse vom 20.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Cboe BZX notiert Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield per 18.07.2018 bei 25,224 USD.

Unser Analystenteam hat Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 25,06 USD. Der letzte Schlusskurs (25,224 USD) weicht somit +0,65 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (25,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,65 Prozent Abweichung). Die Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield-RSI ist mit einer Ausprägung von 4,66 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 56,46, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Horizons I - Horizons Cadence Hedged US Yield. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".