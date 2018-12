Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 06.12.2018 ein Kurs von 34,06 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 37,95 CAD. Der letzte Schlusskurs (34,06 CAD) weicht somit -10,25 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (36,25 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,04 Prozent Abweichung). Die Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Bull Plus. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".