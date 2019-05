Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Kurs der Aktie Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus steht am 21.05.2019, 01:30 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 55,3 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 55,88 Punkten, was bedeutet, dass die Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus von 55,33 CAD ist mit +4,06 Prozent Entfernung vom GD200 (53,17 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 55,84 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,91 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.