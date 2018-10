Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus weist zum 09.10.2018 einen Kurs von 69,72 CAD an der BörseToronto auf.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus führt bei einem Niveau von 93,23 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,4 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus-Aktie beträgt dieser aktuell 64,91 CAD. Der letzte Schlusskurs (69,72 CAD) liegt damit deutlich darüber (+7,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 72,11 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,31 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Horizons BetaPro Nasdaq-100 Bull Plus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.