Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETFWas kommt nun, ?

Am 30.05.2020, 19:29 Uhr notiert die Aktie Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF mit dem Kurs von 8.25 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF von 8,25 CAD ist mit +46,54 Prozent Entfernung vom GD200 (5,63 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 6,28 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +31,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF führt bei einem Niveau von 10,47 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,46 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".