Horizon Therapeutics: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Swedish Match":

Horizon Therapeutics, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 07:41 Uhr) mit 32.26 USD fast gleich (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für Horizon Therapeutics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Horizon Therapeutics anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 60,22 Punkten, was bedeutet, dass die Horizon Therapeutics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Horizon Therapeutics weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,39), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Horizon Therapeutics eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Horizon Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,44 USD mit dem aktuellen Kurs (32,22 USD), ergibt sich eine Abweichung von +9,44 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 35,98 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,45 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Horizon Therapeutics ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Horizon Therapeutics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,37 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,71 Prozent im Branchenvergleich für Horizon Therapeutics bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,3 Prozent im letzten Jahr. Horizon Therapeutics lag 19,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.