Horizon North Logistics: Kann die was?

Für die Aktie Horizon North Logistics stehen per 10.04.2020, 07:58 Uhr 0.34 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Horizon North Logistics zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Horizon North Logistics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Horizon North Logistics-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Horizon North Logistics aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1,02 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 190,48 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,35 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Horizon North Logistics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 11,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen Mehrertrag in Höhe von 9,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Horizon North Logistics verläuft aktuell bei 1,07 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,35 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -67,29 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,68 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Horizon North Logistics-Aktie der aktuellen Differenz von -48,53 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".