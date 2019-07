Horizon Global: Was wird sich hier jetzt tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Horizon Global, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.07.2019, 17:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 3,7 USD.

Unsere Analysten haben Horizon Global nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Horizon Global lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Horizon Global in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Horizon Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,35 USD. Der letzte Schlusskurs (3,67 USD) weicht somit +9,55 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 3,56 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Horizon Global ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Horizon Global-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Horizon Global mit einer Rendite von -42,3 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,76 Prozent. Auch hier liegt Horizon Global mit 36,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.