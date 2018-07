Horizon Finance: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Horizon Technology Finance Corporation":

Der Horizon Finance-Schlusskurs wurde am 16.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 10,47 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Horizon Finance. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Horizon Finance-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Horizon Finance vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 11 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,47 USD) ausgehend um 5,06 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Horizon Finance von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Horizon Finance schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,33 % und somit 6,4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,93 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".