Horizon Capital verkauft Ergopack an Sarantis

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -Wie Horizon Capital heute bekanntgab, hat es seinehundertprozentige Beteiligung an Ergopack, ein führender Herstellervon Haushaltwaren mit Sitz in der Ukraine, an Sarantis verkauft, eineuropäischer strategischer Investor und führendes börsennotiertesKonsumgüterunternehmen.Seit der Investition von Horizon Capital konnte Ergopack seineUmsätze in Lokalwährung mehr als verfünfzehnfachen. Das Unternehmenhat eine weitere Produktionsanlage in der Ukraine in Betrieb genommenund seine Recyclingabläufe modernisiert. Gemeinsam mit denengagierten Ergopack-Gründern Andrii Osypov und Andrii Fayura hatHorizon Capital die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich gelenkt.Das Management-Team wurde aufgestockt und gestärkt und westlicheExportmärkte erschlossen. Darüber hinaus hat sich Horizon Capital fürdie Einführung erstklassiger Unternehmensführungsstandards, dieAnwerbung unabhängiger Vorstandsmitglieder sowie die Mobilisierungvon Finanzmitteln über die Europäische Bank für Wiederaufbau undEntwicklung (EBRD) eingesetzt.Lenna Koszarny, Gründungsgesellschafterin und CEO von HorizonCapital, sagte: "Wir bedanken uns bei unseren Mitaktionären und demtalentierten Management-Team von Ergopack für ihre harte Arbeit undoperative Spitzenleistung und die Verbesserung der Exportquote aufüber 40 % der Gesamtverkäufe. Wir sind fest davon überzeugt, dassfortschrittlich denkende ukrainische Produzenten, die ihreProduktionsanlagen ausbauen und modernisieren, ihre Kostenvorteilenutzen, in neue Technologien und Produkte investieren und ihreExporte von traditionellen auf westliche Märkte verlagern, für ihreAnstrengungen großzügig belohnt werden. Ergopack hat genau dies getanund damit einen führenden, namhaften strategischen Investor ausEuropa angelockt, das erste westliche FMCG-Unternehmen in fast einemJahrzehnt, das den ukrainischen Markt betritt. Wir begrüßen Sarantisund haben keinen Zweifel, dass dem Unternehmen noch erfolgreichereZeiten bevorstehen."Konstantin Magaletskyi, Gesellschafter von Horizon CapitalPartner, ergänzte: "Mit dieser Transaktion erwirbt Sarantis einsolides Fundament, um seine Umsätze in GUS- und MOE-Staaten zusteigern und sich Zugang zu mehr als 25 Märkten zu verschaffen.Horizon Capital hat als Investor maßgeblich zur erfolgreichenEntwicklung von Ergopack beigetragen. Wir sind überzeugt, dass dasUnternehmen auch für seine zukünftigen Eigentümer rentabelwirtschaften wird."Horizon Capital ist das führende Private Equity-Unternehmen in derUkraine, hinter dem mehr als 40 institutioneller Anleger stehen. Esmanagt vier Fonds mit einem verwalteten Vermögenswert von über 750Mio. $ und einer 25-jährigen regionalen Präsenz. Horizon Capital istein aktiver Mehrwertinvestor, der vorausblickende Unternehmerfördert, die in der Ukraine und in der Region zum wirtschaftlichenWandel beitragen.