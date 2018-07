Horace Mann Educators: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Am 24.07.2018 ging die Aktie Horace Mann Educators an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 44,45 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Mehrspartenversicherung".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Horace Mann Educators entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Horace Mann Educators schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Insurance auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,56 % und somit 0,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,89 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

Weiterlesen...