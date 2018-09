Horace Mann Educators: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Kurs der Aktie Horace Mann Educators stand am 07.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 46,7 USD. Der Titel wird der Branche "Mehrspartenversicherung" zugerechnet.

Horace Mann Educators haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Horace Mann Educators zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,46 Prozent und liegt damit 0,51 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Insurance, 2,97). Die Horace Mann Educators-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,18. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Horace Mann Educators zahlt die Börse 24,18 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Insurance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,43. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.