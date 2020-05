Hopfenlieferant meldet in einer kritischen Zeit für das Hopfen- und Braugewerbe die Ernennung eines neuen CFO

Yakima, Washington (ots/PRNewswire) - Yakima Chief Hops (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2814166-1&h=843732258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2814166-1%26h%3D1960476481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakima chief.com%252F%26a%3DYakima%2BChief%2BHops&a=Yakima+Chief+Hops) (YCH), ein zu 100 % im Besitz von Hopfenanbauern befindlicher Hopfenlieferant, begrüßte seinen neuen Chief Financial Officer Howard Allred kurz nach Beginn des Ausbruchs von COVID-19. Mit Wirkung vom 23. März kam Allred zu einem entscheidenden Zeitpunkt an Bord, zu dem Brauereien ihre Türen schlossen und die Hopfenbauern ihre Anbauflächen verkleinerten."Die Aufgabe, ein Unternehmen während einer globalen Pandemie zu navigieren, ist eine große Herausforderung", sagte Ryan Hopkins, CEO von YCH. "Aber es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, um jemanden mit Howards Finanzexpertise an Bord zu holen."Allred tritt bei einem Hopfenlieferanten ein, der bei Innovation an der Spitze steht, und er bringt eine Fülle an Erfahrungen von großen, führenden Marken wie adidas Golf/Taylor Made, Sports Incorporated und Nike, Inc. in das Unternehmen ein. Er verfügt über Fachkenntnisse in globalen Finanzgeschäften und setzt seinen Fokus auf die Aufrechterhaltung gesunder Beziehungen zu den Stakeholdern.Allred ist seine Rolle während einer komplexen Zeit für die Branche angetreten. Brauereien suchen Unterstützung durch Vertragsflexibilität. Hopfenbauern überdenken ihre Anbauflächen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Allred und das Führungsteam haben zur Förderung des finanziellen Wohlergehens wirkungsvolle Entscheidungen treffen müssen."Howards beständige Führungsqualitäten und seine enorme finanzielle Erfahrung zahlen sich bereits jetzt aus, da wir uns in diesen schwierigen Zeiten weiterhin auf die Wertschöpfung für unsere Kunden konzentrieren", sagte Steve Carpenter, Chief Supply Chain Officer von YCH. "Er bildet eine willkommene Ergänzung unseres Teams und passt gut zu unserer Kultur."Allred, der kurz nach der Ernennung des ehemaligen Chief Sales Officer Ryan Hopkins zum CEO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2814166-1&h=2497093172&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2814166-1%26h%3D396562 5504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252Fyakima-chief-hops-introdu ces-new-ceo%252F%26a%3Dwas%2Bannounced%2BCEO&a=zum+CEO) bei YCH eingetreten ist, bringt Gleichgewicht in das Team. Während Hopkins ein relativer Neuling in der obersten Hierarchieebene (C-Suite) ist, weist Allred als erfahrener Veteran Erfahrung im Finanzmanagement auf Führungsebene auf. Ähnlich wie die Unternehmenskultur, die sich der Tradition verpflichtet fühlt und gleichzeitig Pionierarbeit für neue Ideen leistet, schätzen sie ihre vielfältigen Perspektiven im Streben nach der Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Organisation.Yakima Chief HopsYCH ist ein zu 100 % im Besitz von Anbauern befindlicher globaler Hopfenlieferant mit der selbsternannten Aufgabe, Brauereien mit Familienbetrieben zu verbinden. Im Verlauf unseres mehr als 30-jährigen Betriebs haben wir uns zu mehr als nur einem Hopfenlieferant entwickelt. Wir sind führend bei Innovation, Qualität und Kundenservice. Wir sind eine Ressource für Brauereien und bieten lösungsbasierte Produkte einhergehend mit branchenführender Forschung. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und sinnvolle soziale Belange ein sowie für die Umwelt und die Gemeinschaften um uns herum. Großartiges Bier beginnt auf dem Feld, und wir bemühen uns um den Aufbau von Beziehungen zwischen Erzeugern und Brauereien, die landwirtschaftlichen Betrieben helfen, besseren Hopfen anzubauen und Brauereien dabei unterstützen, besseres Bier zu brauen. https://www.yakimachief.com/

Pressekontakt:
Cait Schut
PR and Communications Manager
Cait.Schut@yakimachief.com