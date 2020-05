Hope is rising: Erste SOFA-EXPLO mit Musik vom Feinsten und Gästen live bei bibeltv.de / Am 8.5.20 ab 20.00 Uhr live im Bibel TV-Impuls-Kanal (Red Button) und unter bibeltv.de als Streaming-Angebot

Hamburg (ots) - Die Begegnung mit anderen Christen steht seit Gründung der EXPLO von Campus für Christus in den 80er Jahren im Zentrum der Veranstaltung. Dass Begegnung auch digital möglich ist, demonstrieren die Veranstalter der ersten SOFA-EXPLO am kommenden Freitag, 8. Mai 2020, von 20.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr im Bibel TV-Impuls-Kanal (empfangbar mit einem internetfähigen TV-Gerät über den "Red Button") und unter http://www.bibeltv.de/livestreams/impulsDas digitale Live-Event SOFA-EXPLO am 8. Mai steht unter dem Motto "Hope is rising" und verspricht den Teilnehmern auf dem heimischen Sofa inspirierende Stunden in der Gemeinschaft mit digitalen Teilnehmern. Im Rahmen der ersten digitalen SOFA-EXPLO präsentieren die Missionsbewegungen "Campus für Christus" Musik vom Feinsten und gute Gedanken. U.a. ist auch Samuel Koch mit dabei. Der Schauspieler und Autor verunglückte 2010 vor den ZDF-Kameras bei der Einlösung einer akrobatischen Wette in der Show "Wetten, dass.. ?" mit Thomas Gottschalk.Am Start sind außerdem: Danielle Strickland, Deborah Rosenkranz, Patrick Knittelfelder, Andrea Wegener, Daniela Mailänder und Heidi Baker. Für das musikalische Programm stehen folgende Bands: Könige & Priester, Outbreakband, Samuel Rösch, Dave Kull, Central Arts sowie Good Weather Forecast feat. Michael Michalzki.Veranstalter ist die überkonfessionell geprägte Missionsbewegung "Campus für Christus"in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bewegung hat es sich zum Ziel gesetzt, Suchende über den christlichen Glauben zu informieren und sie für den Glauben zu gewinnen. Christen aller Konfessionen sollen durch die Veranstaltungsangebote außerdem bestärkt werden, ihren Glauben relevant zu leben. Die seit 1985 stattfindenden EXPLO-Konferenzen richten sich insbesondere an Jugendliche. An diesen inzwischen 8 mehrtägigen Kongressen in der Schweiz zu Themen des christlichen Glaubens nahmen zuletzt mehr als 10.000 Personen teil.Zur SOFA-EXPLO laden die Veranstalter 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals ein. Andreas "Boppi" Boppart aus der Schweiz, Flo Stielper aus Deutschland und Sam Haiser aus Österreich freuen sich auf einen inspirierenden Abend - zu sehen via Online-Stream bei bibeltv.de/livestreams/impuls und im Bibel TV Impuls-Kanal (Red Button) am 8. Mai live ab 20.00 Uhr.Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.http://www.bibeltv.dePressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.de http://www.bibeltv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55188/4587396OTS: Bibel TVOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell