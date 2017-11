"Hooten & The Lady" feiert Free-TV-Premiere in ZDFneo (FOTO)

Mainz (ots) -Wie es der Zufall will, laufen sich die britischeWissenschaftlerin Lady Alexandra Spencer-Parker (Ophelia Lovibond)und der raubeinige US-Schatzsucher Ulysses Hooten (Michael Landes) imAmazonas-Dschungel über den Weg. Die Abenteuer der beiden nehmen inder achtteiligen Serie "Hooten & The Lady", die ZDFneo ab 17.November 2017, 21.45 Uhr, freitags in Doppelfolgen ausstrahlt, ihrenLauf.In jeder der acht Folgen bereist das gegensätzliche Duointeressante Schauplätze, um dort auf die Suche nach legendären Ortenund verloren geglaubten Relikten zu gehen. Als Kuratorin für das"British Museum" in London ist Alexandra stets auf der Suche nachneuen Ausstellungsstücken."Hooten & The Lady" schaffen es immer wieder, Fundstücke mithistorischem Wert und wertvolle Schätze zu ergattern. Sie durchlebenbesondere Abenteuer, retten sich gegenseitig aus brenzligenSituationen und - wie es sich für ein ungleiches Paar gehört -streiten und diskutieren, was das Zeug hält. Mit ihrenunterschiedlichen Weltanschauungen geraten sie auf der Suche nacheiner Schriftrolle Buddhas im Himalaya, den Sibyllinischen Büchern inRoms Katakomben oder dem Grab von Alexander dem Großen in Alexandriaregelmäßig aneinander.Bei all ihren Reisen rund um den Globus und einem Leben aus demKoffer verwundert es nicht, dass Alexandras Privatleben alles andereals reibungslos verläuft. Die Hochzeit mit ihrem Verlobten Edwardmuss mehrfach verschoben werden - sehr zum Leidwesen von Alex'Mutter, Lady Lindo-Parker (Jane Seymour).https://presseportal.zdf.de/pm/hooten-the-lady/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hootenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell