Honz Pharmaceutica: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Für die Aktie Honz Pharmaceutica stehen per 06.07.2018 6,76 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Honz Pharmaceutica zählt zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Honz Pharmaceutica nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zehn Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Honz Pharmaceutica diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honz Pharmaceutica liegt bei einem Wert von 54,63. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotech & Pharma" (KGV von 139,45) unter dem Durschschnitt (ca. 61 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Honz Pharmaceutica damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Honz Pharmaceutica beläuft sich mittlerweile auf 10,99 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 6,76 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38,49 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,81 CNY. Somit ist die Aktie mit -31,09 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".