Honyu Wear-Resistant New Materials: Kann die was?

Für die Aktie Honyu Wear-Resistant New Materials aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 22.04.2020, 11:16 Uhr, ein Kurs von 6.74 geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Honyu Wear-Resistant New Materials entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Honyu Wear-Resistant New Materials mit einer Rendite von -6,4 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,66 Prozent. Auch hier liegt Honyu Wear-Resistant New Materials mit 12,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Honyu Wear-Resistant New Materials liegt bei 65,38, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Honyu Wear-Resistant New Materials bewegt sich bei 54,71. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,66 % ist Honyu Wear-Resistant New Materials im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,17 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.