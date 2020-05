Honyu Wear-Resistant New Materials: Tief bewertet?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Honyu Wear-Resistant New Materials am 25.05.2020, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 5.93 . Die Aktie der Honyu Wear-Resistant New Materials wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Die Aussichten für Honyu Wear-Resistant New Materials haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Honyu Wear-Resistant New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,77 . Der letzte Schlusskurs (5,93 ) weicht somit -23,68 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (6,33 ) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,32 Prozent Abweichung). Die Honyu Wear-Resistant New Materials-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Honyu Wear-Resistant New Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Honyu Wear-Resistant New Materials liegt mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 2,19, wodurch sich eine Differenz von -1,54 Prozent zur Honyu Wear-Resistant New Materials-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Honyu Wear-Resistant New Materials damit 11,42 Prozent über dem Durchschnitt (-18,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -18,21 Prozent. Honyu Wear-Resistant New Materials liegt aktuell 11,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".