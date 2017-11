Honorarfreies Videomaterial zur Anti-Blue Light Wirkung des ANNEMARIE BÖRLIND 3 IN 1 GESICHTSÖLS

Calw (ots) -Das vegane Gesichtsöl von ANNEMARIE BÖRLIND verfügt über eine3-fach-Wirkung: Anti-Blue Light, Anti-oxidativ und Anti-Aging. Derinnovative Blue Light-Filter aus der Studentenblume Tagetes wirktantioxidativ und schützt die Haut vor blauem Licht, dem sie durchHandys, Tablets, Fernseher oder sichtbarem Licht ausgesetzt ist.Blaues Licht schädigt die Zellen und trägt zur Hautalterung bei.Unter blauem Licht - auch HEV Licht genannt - versteht man daskurzwellige energiereiche und sichtbare Licht, welches in derAtmosphäre stärker gestreut ist, als andere Wellenlängen dessichtbaren Spektrums.Da sich unsere Lebensgewohnheiten durch den verstärkten Umgang mitMobiltelefonen und Computern verändert haben, sind wir stärker blauemLicht ausgesetzt. Speziell um unsere Augen vor der stärkerenBeanspruchung durch blaues Licht zu schützen, wurden bereits klareBrillengläser mit Blaulichtfilter und Bildschirmschutzfolienentwickelt.Ähnlich wie UV-Strahlung erzeugt auch blaues Licht freie Radikalein der Haut, die u. a. zu vorzeitiger Hautalterung, unebenmäßigemTeint und Altersflecken führen können. Dabei dringt das blaue Lichtdurch die Epidermis und Dermis und verursacht Schäden. Man sprichtvon Photoaging oder auch Lichtalterung.Der Anti-Blue Light Wirkstoff Lutein wird aus TagetesStudentenblume) gewonnen. Lutein gehört zu den Carotinoiden. Luteinkann durch seine chemische Struktur die schädigenden Anteile desblauen Lichts neutralisieren. In vitro Tests zeigen, dass Lutein mithoher Effizienz den blauen und potentiell schädlichen Anteil dessichtbaren Lichts absorbiert und dadurch die Schäden in denKeratinozyten und Fibroblasten reduziert und für das Überleben vonHautzellen sorgt. Luteinhaltige Produkte erhöhen zudem dieHautfeuchtigkeit, die Hautelastizität und stärken die Hautbarriere.Pressekontakt:Börlind GmbHSilva ImkenLeiterin UnternehmenskommunikationT: +49 (0) 7051 6000-959s.imken@boerlind.comOriginal-Content von: Börlind GmbH, übermittelt durch news aktuell