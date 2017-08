Honorarfreies Fotomaterial von Stiebel Eltron für Medien in der Bilddatenbank der Deutschen Presse-Agentur (dpa) (FOTO)

Holzminden (ots) -Stiebel Eltron gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Marktder Erneuerbaren Energien, der Wärme- und Haustechnik. Das deutscheQualitätsunternehmen entwickelte sich seit seiner Gründung 1924 zueinem der größten Anbieter auf dem Wärmemarkt und zum Weltmarktführerbei Komfort-Durchlauferhitzern. Als Pionier startete Stiebel Eltronbereits in den 70er Jahren mit der Entwicklung und Fertigung vonProdukten zur Nutzung erneuerbarer Energien in der Haustechnik.Heizungs- und Warmwasser-Wärmepumpen, Photovoltaik- undSolarthermieanlagen, kontrollierte Wohnungslüftung mitWärmerückgewinnung, effiziente Warmwasserbereitung,Smart-Home-Lösungen oder der Durchlauferhitzer mit Internetradio undWetterbericht: Bildmaterial zu diesen Themen ist ab sofort in derdpa-Bilddatenbank verfügbar.Die Pressebilder können in folgenden Bilddatenbanken undFotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:http://www.picture-alliance.comhttp://www.presseportal.de/pm/62786http://www.picturemaxx.comNicht das richtige dabei? Sprechen Sie uns an! Pressekontakt:Henning SchulzFon: +49 5531 702-95685E-Mail: henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell