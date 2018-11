Honor erzielt am Singles Day Rekordumsätze, festigt damit seinen globalen Erfolg und unterbricht den globalen Abwärtstrend

Spitzenumsätze am Singles Day in China - zum 3. Mal in Folge[1]Über 1 Million verkaufte Produkte am Diwali-Fest in IndienBestseller in Westeuropa, Südostasien und RusslandShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, die junge, innovativeund zukunftsorientierte Smartphone-Marke für Digital Natives, war amSingles Day Spitzenreiter in der Kategorie Smartphones. DasUnternehmen erzielte sowohl auf Tmall.com als auch auf JD.com, denbeiden größten E-Commerce-Plattformen in China, die meisten Verkäufeund den höchsten Umsatz. Diesen Erfolg verzeichnet das Unternehmennun zum 3. Mal in Folge - der beste Beweis dafür, dass Honor andiesen Feiertagen zu den Champions auf dem Markt gehört.[2]Dank des Singles Day konnte Honor seinen steigenden Einfluss aufdem südostasiatischen Markt weiter ausbauen. In Indonesien verkaufteHonor auf shopee.com innerhalb von 80 Minuten über 8.000 Produkte undwurde damit zum Bestseller in den Kategorien Mobilgeräte undElektronik.Und auch das kürzlich präsentierte Honor Magic2 ist einRiesenerfolg in puncto Verkaufszahlen. Auf Tmall.com und JD.comerzielt dieses meist verkaufte Smartphone mit 580-720 USD(4.000-5.000 RMB) die höchsten Umsätze.Und in Indien verkaufte Honor während des Diwali-Festes über eineMillion Produkte - eine Steigerung von 300 % gegenüber dem gleichenZeitraum in 2017. Zu den beliebtesten Produkten zählten das Honor 9N,das zum Kassenmagnet der Flipkart Big Billion Days wurde, sowie daskürzlich eingeführte Honor 8X, das auf Amazon Indien bereits amersten Verkaufstag ein Bestseller wurde.Ein Stern am Himmel ist die Honor 8X-Serie, die seit ihrerEinführung im September dieses Jahres weltweit bereits sechsMillionen Mal verkauft wurde. In diesen Ländern oder Regionen ist esbereits ein Bestseller: Amazon Deutschland[3];Smartphone-Online-Verkäufe in Frankreich[4]; GITEX, die größteTechnologiemesse in Nahost, Nordamerika und Südasien.George Zhao, Präsident von Honor, erklärt: "Ich bin hocherfreut,dass Honor diese unschlagbaren Ergebnisse erzielt hat. Und dass,obwohl die Smartphone-Branche derzeit weltweit unter großem Drucksteht. Global wurden im Q3 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 6% weniger Smartphones verkauft und auch der chinesischeSmartphone-Markt ist in der ersten Jahreshälfte 2018 um 11 %zurückgegangen. Unserer Strategie und unseren unermüdlichenF&E-Bemühungen ist es zu verdanken, dass Honor diesen globalen Trendunterbrochen hat. Grund dafür sind insbesondere unsereSchlüsselbereiche der innovativen Smartphone-Technologien wie KI, GPUund Turbo sowie unsere herausragende Kompetenz im Smartphone-Designhervorzuheben."Nun stehen der Black Friday und das Weihnachtsfest vor der Tür. Zudiesen Tagen wird Honor auf den globalen Märkten weitereFesttagsangebote präsentieren und so seinen Erfolg mit allenHonor-Fans auf der ganzen Welt teilen.Informationen zu HonorHonor ist eine führende E-Marke für Smartphones der Huawei-Gruppe.Gemäß seinem Slogan "For the Brave" (Für mutige Menschen) soll dieMarke die Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietetinternetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, diezu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungenMenschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sichHonor mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweistden Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seineKunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.[1]Bestseller inBezug aufVerkäufe undUmsätze inder KategorieSmartphones.[2]Bestseller inBezug aufVerkäufe undUmsätze inder KategorieSmartphones.[3] In derKategorie"NeueingeführteSmartphones".[4] LautGFK-Bericht,W41 2018.Pressekontakt:Weitere Informationen finden Sie online auf der Honor-Seite unterwww.hihonor.com. Oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/783813/HONOR_singles_day.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/783814/HONOR_diwali.jpgOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell