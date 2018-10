Honor enthüllt neues Best-in-Class-Smartphone mit der Markteinführung von Honor 8X

Honor 8X setzt die höchsten Standards in puncto vielseitigerSpitzenfunktionen zu einem konkurrenzlosen PreisParis und Madrid (ots/PRNewswire) - Honor, eine führendeSmartphone-Marke, stellte am 3. Oktober die neueste undleistungsfähigste Erweiterung ihrer X-Serie vor - das Honor 8X. DieMobiltelefone der Honor X-Reihe, mit ihren Modellen 5X, 6X, 7X undjetzt 8X, sind immer darauf ausgerichtet, den anspruchsvollstenKunden mit modernster Technologie, Funktionen und Stil, aber zu einemerstaunlich günstigen Preis den größtmöglichen Nutzen zu bieten.Honor 8X ist ein zentraler Eckpfeiler in der Produktreihe mit einemaußergewöhnlichen Leistungsversprechen, das kein Smartphone derSpitzenklasse bieten kann. Mit Honor 8X erhalten Kunden einehochwertige Konfiguration eines 6,5-Zoll-Notch FullView Displays miteinem 91%igen Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis und Chip-on-Film(COF)-Technologie sowie einer umfassenden Palette der wichtigstenFunktionen.Die wichtigsten Highlights von Honor 8X umfassen:- KI-Doppelkamera mit Nachtaufnahmen in überragender Qualität- Neue Kirin 710-Chipsätze (erstmals in einem Mobiltelefon)- KI-Telekommunikation- Spitzenakkuleistung- Auffälliges, minimalistisches DesignÄsthetisches Design in einem schlanken, eleganten Gehäuse dankChip-on-Film (COF)Honor geht an die Grenzen des Machbaren und ist bestrebt, dempreisbewussten Verbraucher das Höchstmaß an Vorzeigefunktionen zubieten. Honor 8X verfügt über einen Metall-Mittelrahmen, der mitfortschrittlicher COF-Technologie und einem patentiertenAntennendesign ausgestattet ist, während es gleichzeitig ein2,5D-Doppeltextur-Aurora-Glasgehäuse mit Gittereffekt nutzt, um einelegantes und glattes Aussehen und Gefühl zu bieten. Das Smartphoneist in drei markanten Farben erhältlich: blau, schwarz und rot.Honor 8X ist das erste Smartphone, das eine neue Generation desvom TÜV Rheinland zertifizierten Augenkomfortmodus einsetzt, der dievom Bildschirm abgegebene Blaulichtstrahlung minimieren undErmüdungserscheinungen der Augen entgegenwirken kann.Leistungsstarke KI-Kameras mit atemberaubenden Nachtaufnahmen inhervorragender QualitätHonor 8X hat zwei Objektive mit 20M + 2M für hintere und 16M fürvordere Kamera. Die Kameras verfügen über eine KI, die 22verschiedene Kategorien und 500 Szenarien in Echtzeit erkennt. DieKI-Technologie optimiert die Kameraeinstellungen und verbessert dieFotoqualität, je nachdem, was die Benutzer aufnehmen.Der neue Nachtaufnahmemodus, der durch die KI-Technologieermöglicht wird, eliminiert die Unschärfe von Fotos beiNachtaufnahmen bei einer maximalen Belichtungszeit von 6 Sekunden,sogar bei wackeligen Händen. Egal, ob Sie ein Profi- oderAmateurfotograf sind, mit Honor 8X kann jeder beeindruckendeNachtaufnahmen erstellen. Alles in allem ist es ein Smartphone, mitdem Sie unabhängig von der Einstellung oder Beleuchtung mühelos diebesten Fotos aufnehmen können, um wichtige Augenblicke mit der Kamerafestzuhalten.Hervorragende Leistung dank der neuesten Chipsatz-TechnologieDie Octa-Core Kirin 710-Chipsätze liefern eine hervorragendeLeistung in Honor 8X. Im Vergleich zur Vorgängergeneration hat sichdie CPU-Leistung einzelner Kerne um 75 % erhöht. Honor 8X verfügtüber einen Mali G51-Grafikprozessor, der durch das revolutionäreGPU-Turbo ergänzt wird. Die Gesamtleistung der GPUs steigt imVergleich zur Vorgängergeneration um 130 % und bietet anspruchsvollenGamern ein außergewöhnliches Erlebnis.Honor 8X verfügt über 128 GB ROM und unterstützt eine erweiterbaremicroSD-Karte mit bis zu 400 GB. Die intelligente BenutzeroberflächeEMUI 8.2 sorgt nicht nur für einen reibungslosen Systembetrieb,sondern bietet auch neue Funktionen wie Gesichtserkennung beischwachem Licht und Fun-Augmented-Reality (AR). Honor 8X verfügt übereine intelligente Energiespartechnologie und einen 3750 mAh Akku, dermit einer einzigen Ladung mehr als einen Tag halten kann.KI-Telekommunikation verbessert Konnektivität und SprachqualitätHonor 8X stellt die neueste Technologie im Bereich der KICommunications bereit, um schwache Signale oder starke Störungenautomatisch zu erkennen und die Signal- und Sprachqualitätanzupassen, wenn Sie Ihr Telefon benutzen. Wenn sich eine Person ineiner lauten Umgebung befindet, z. B. in der U-Bahn oder bei starkemWind, erkennt das Smartphone das Hintergrundgeräusch und aktiviertdie KI-Rauschunterdrückung, um die Sprachqualität zu verbessern undbessere Gesprächsqualität zu ermöglichen. KI Communications kann auchSchwankungen der Signalstärke erkennen, z. B. in einem Aufzug, undstellt die maximale Geschwindigkeit der 4G-Verbindung direkt nach demVerlassen des Aufzugs wieder her - damit Sie nichts verpassen.Herr George Zhao, Präsident von Honor, sagte: "Mit dem geradepräsentierten Honor 8X will Honor neue Maßstäbe in Bezug auf dieBalance zwischen Wert, Design und Leistung setzen. Honor 8X erfülltnicht nur die Anforderungen unserer Kunden, sondern repräsentiertauch einen atemberaubenden Fortschritt in der Smartphone-Technologie,indem es alte Konventionen über das Machbare auflöst und gleichzeitigeinen besonderen Schwerpunkt auf die Designästhetik legt. Honor 8Xverkörpert Minimalismus auf wunderschöne Art und Weise - einmarkantes Beispiel für Leistung und Einfallsreichtum, dasAufmerksamkeit verdient hat. Es ist ein Vorreiter, der zeigt, dassbei Spitzenfunktionen keine Kompromisse eingegangen werden dürfen."Preise und VerfügbarkeitDas neue Honor 8X ist ab Mittwoch, 3. Oktober in drei Ländernerhältlich, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Das Honor 8Xwird noch in diesem Jahr in weiteren Ländern erhältlich sein.Markt Speicherplatz Preis VerfügbarkeitFrankreich 4 GB + 64 GB 249,90 EUR 3. Okt. 20184 GB + 128 GB 299,90 EURItalien 4 GB + 64 GB 269,90 EUR4 GB + 128 GB 299,90 EURSpanien 4 GB + 64 GB 249.00 EUR4 GB + 128 GB 299.00 EURInformationen zu HonorHonor ist eine führende Smartphone-Marke innerhalb der HuaweiGroup. Getreu dem Leitmotiv "For the Brave" wurde die Markegeschaffen, um den Bedürfnissen der Digital Natives durchinternet-optimierte Produkte gerecht zu werden, die überlegeneBenutzererlebnisse bieten, zum Handeln anregen, die Kreativitätfördern und die Jugend dabei unterstützen, ihre Träume zuverwirklichen. Damit hebt sich Honor von der Konkurrenz ab undbeweist seinen Mut, die Dinge anders zu machen und die notwendigenSchritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien undInnovationen für seine Kunden bereitzustellen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Honor online unterwww.hihonor.com oder folgen Sie uns auf:- https://www.facebook.com/honorglobal/- https://twitter.com/Honorglobal- https://www.instagram.com/honorglobal/- https://www.youtube.com/honorglobalPressekontakt:Shawn Li, lixiao53@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/754835/Honor_8X_product_KV.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/754836/Honor_8X_three_colors.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/754837/Honor_8X_AI_dual_camera.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/754838/Honor_8X_photo_shoot.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/754839/Honor_8X_chipset_Kirin_710.jpgOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell