Honor Smartphones verzeichnen Verkaufsrekord am Singles Day

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, die junge, innovativeSmartphone-Marke für Digital Natives, verzeichnete am Singles Day -dem wichtigsten Tag für Online-Shopping in China - einen weiterenVerkaufsrekord und erreichte auf Jingdong (JD.com) und Alibaba(Tmall.com) einen Umsatz von 4,02 Milliarden CNY. Um das zu feiern,wird Honor seine Angebote vom Singles Day auf die Weihnachtszeitausweiten und sie weltweit verfügbar machen.Mit seinem branchenführenden Produktangebot erzielte Honor diemeisten Verkäufe in der Preisspanne 1.000-3.999 CNY (130-520 EUR) undwurde auf JD.com zur meistverkauften Smartphone-Marke nach Umsatz undVolumen - noch vor Apple. Richard Liu, Vorsitzender und CEO vonJD.com, gratulierte Honor zu diesem Erfolg sowie zum Erreichen einesneuen Meilensteins für eine chinesische Smartphone-Marke: Honorbelegte die Spitzenposition sowohl nach Umsatz als auch nachAuslieferungen. Laut des Verkaufsrankings von JD.com für den Zeitraumzwischen dem 1. und 11. November festigte Honor seine Position alsSpitzenreiter und übertraf Xiaomis Verkaufszahlen sieben Tage, dessenUmsatz sogar 8 Tage lang.Das Honor 7X-Smartphone mit Fullview-Display, das in Kürzeweltweit eingeführt wird, erwies sich am Singles Day mit 300.000verkauften Produkten in weniger als zwei Stunden als Verkaufsschlagerund führte somit die Bestseller-Liste in der Kategorie Smartphones1.000-1.999 CNY (130-260 EUR) auf Alibaba (Tmall.com) an.Um seine Fans weltweit an diesem Erfolg teilhaben zu lassen, plantHonor weitere Verkaufsaktionen für Italien, Spanien, Deutschland,Frankreich, Großbritannien und die USA. Die Angebote werden für dieFlaggschiffmodelle angeboten, darunter das Honor 9 und das Honor 6X.Weitere Feiertagsangebote für den "Black Friday" werden in denfolgenden Wochen angekündigt."Honor ist stolz darauf, für seine Fans ein einzigartigesBenutzererlebnis zu schaffen. Wir haben den Anspruch, den besten Wertauf dem Markt zu bieten - und diese Feiertagsangebote sind für unseine großartige Möglichkeit, die Loyalität unserer Honor-Fans mitSonderangeboten für unsere innovativen Produkte zu würdigen. Durchdie Nutzung unserer Online-Plattform und die Zusammenarbeit mitunseren globalen Partnern stellen wir sicher, dass die Aktionenwirklich weltweit verfügbar sein werden", so Honor CEO George Zhao.Honor 9 - Bestes Mittelklasseprodukt 2017Das im Juni 2017 vorgestellte Honor 9 ist das aktuelleFlaggschiff-Modell der Marke. Ein besonderes Merkmal ist die3D-Glasrückseite aus 15 sorgfältig hergestellten Schichten. Das Honor9 hebt nicht nur das Smartphone-Design auf das nächste Level, esbringt auch zuverlässige Leistung mit vielen Premium-Funktionen,darunter eine beeindruckende Doppel-Linsen-Kamera, die aus einer12-Megapixel RGB-Farblinse und einer 20-Megapixel Monochrom-Linsebesteht, dem Kirin 960 Chipset, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GBSpeicherplatz1 und EMUI 5.1. Führende globale Technologie-Medienhaben das Honor 9 mit zahlreichen Titeln ausgezeichnet, darunter etwaBestes Mittelklasse-Smartphone 2017 ("Best Mid-Range Phone") von T3.Honor 6X - Bestes CES-Produkt 2017Das Honor 6X, vorgestellt auf der CES 2017, kann trotz seinesgünstigen Preises mit einer Reihe von Premium-Funktionen aufwarten,darunter ein sandgestrahltes Metallgehäuse, eineDoppel-Linsen-Rückkamera mit einer 12-Megapixel- und einer2-Megapixel-Linse, eine 3340-mAh Batterie für 2,2 Tage Dauerbetriebohne Aufladen sowie einer insgesamt überzeugenden Leistung. Dasleistungsstarke Smartphone zum Einstiegspreis hat dieses Jahr auf derCES mit über zehn Auszeichnungen von führenden internationalen Medienins Rampenlicht geschafft und wurde zum besten CES-Produkt 2017("Best of CES 2017") ernannt.1 Das Honor 9 wird auch als 4 GB und 64 GB Version erhältlich sein.Informationen zu HonorHonor ist eine führende E-Marke für Smartphones, die zur HuaweiGroup gehört. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zieltdie Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre,für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die einüberragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, dieKreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrerTräume anspornen. Damit beweist Honor seinen Mut, anders zu denken umseinen Kunden die neuesten Technologien und Innovationen bieten zukönnen.