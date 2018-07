Honor Play startet das internationale Bewerbungsprogramm C.E.O.

Gewinne eine Reise zur Gamescom 2018 und tritt gegen die bestenGamer der Welt anShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, eine junge,richtungweisende und innovative Smartphone-Marke, die nur über dasInternet vermarktet wird, hat heute mit dem internationalenBewerbungsprogramm "Chief Entertainment Officer" ("C.E.O.") für dasHonor Play eine neue Produktreihe gestartet, die alles auf den Kopfstellen wird. Fans des Honor Play bekommen die Gelegenheit, auf derdiesjährigen Gamescom in Köln ihre Fähigkeiten auf den Prüfstand zustellen und dort gegen die besten Gamer der Welt anzutreten.Seit dem 21. Juli werden über eine Woche lang Bewerbungen für dasHonor Play C.E.O.-Bewerbungsprogramm(https://www.hihonor.com/global/events/honorplayceo/)angenommen. ImAnschluss daran wird Honor vier Fans auswählen, die sich auf derGamescom 2018 in Deutschland jeweils einem Profiteam anschließen undgegen andere Spieler antreten können. Bewerber haben die Chance, einHonor Play C.E.O. zu werden, wenn sie einen ihrer lustigen,heldenhaften oder verrückten Augenblicke beim Mobile Gamingweitergeben. Mach einfach einen Screenshot vom #CrazyFast-Spielinnerhalb des Handyspiels oder nimm einen Videoclip davon auf undveröffentliche es auf Facebook oder Twitter unter dem Tag honorglobalbzw. den Hashtags #CrazyFast und #HonorPlay.Aus den eingereichten Veröffentlichungen wird Honor die Gewinnerauswählen und am 29. Juli die Einstellung der Honor Play C.E.O.sbekannt geben. Neben der Reise zur Gamescom werden sich die HonorPlay C.E.O.s über einen bevorzugten Zugang freuen dürfen, über densie die zukünftigen Produkte von Honor kennenlernen und ausprobierenkönnen. Zudem können sie an Fanveranstaltungen undProduktvorstellungen von Honor teilnehmen, wo sie die jüngstenProdukte von Honor exklusiv und aus erster Hand erleben können."Das C.E.O.-Bewerbungsprogramm von Honor Play soll der jüngerenGeneration eins der besten Markenerlebnisse aller Zeiten bieten. DieC.E.O.s werden dann die Gelegenheit haben, uns auf ihre eigene Art -lustig, cool und fetzig - ihre Meinung zu sagen", so George Zhao,Präsident von Honor. "Honor, das als Marke im Zeitalter des mobilenInternets erschaffen wurde, ist wie gemacht für Digital Natives. Wirwollen deren Sprache sprechen und wir setzen uns für deren Vorliebenein. Die von uns erschaffenen Produkte, die von uns angestoßenenAktivitäten, die Art und Weise, wie wir Fans mit ins Boot holen - alldas verbindet sich perfekt mit dem Lebensgefühl junger Menschen undes ist genau das, was die Mission unsere Marke mit Leben erfüllt."Das Honor Play, das in China im vergangenen Juni an den Startgegangen ist, ist ein Leistungsmonster im mittleren Segment.Unterstützt wird es dabei von GPU Turbo, der bahnbrechendenTechnologie zur Grafikverarbeitung, die den Anforderungen der jungenGamer genügt, bei denen es auf eine Grafikverarbeitung in"Lichtgeschwindigkeit" ankommt und auch der Energieverbrauch einewichtige Rolle spielt. Das Honor Play verfügt zudem über einunglaubliches 6,3 Zoll großes FullView-Display, es kommt auf einausgezeichnetes "Screen-to-Body"-Verhältnis von 89 Prozent und istmit einer leistungsstarken 3,750mAh-Betterie ausgestattet, mit derman mindesten 4,5 Stunden spielen kann. Neben demUnterhaltungsangebot, das rund um die Uhr verfügbar ist, können Gamerbeim Spielen und beim Multitasking ein noch angenehmeres visuellesErlebnis genießen.Über HonorHonor ist eine führende über das Internet vermarkteteSmartphone-Marke und gehört zur Huawei Group. Ganz im Sinne ihresLeitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke daraufab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine für das Internetoptimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendesBenutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, dieKreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrerTräume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis,die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologienund Innovationen zugänglich zu machen.Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie Honor bitte onlineunter www.hihonor.com oder folgen Sie uns unter:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/honorglobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/722064/HONOR_gamer_recruitment_program.jpgPressekontakt:Miranda Xie+852-28800229Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell