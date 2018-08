Honor Magic 2 Premiere auf der IFA 2018

REAL Full View Display, AI Magic Slide, Kirin 980 und vieleweitere erstaunliche Funktionen in einem Smartphone verpacktBerlin (ots/PRNewswire) - Heute, am Vorabend derAuftaktveranstaltung Honor Play der IFA in Deutschland, enthüllteGeorge Zhao, Ehrenpräsident, unerwartet das Honor Magic 2, das neueFlaggschiff der Marke. Das Honor Magic 2 knüpft an den Erfolg derersten Generation von Honor Magic aus dem Jahr 2016 an und verfügtüber eine intelligente Magic Slide-Funktion, die dem Benutzer eineechte Vollbildanzeige bietet und die KI-Möglichkeiten mit einereinzigen Streichbewegung sofort aktiviert. Das Gerät ist auch daserste Honor Smartphone, das mit dem Kirin 980 Prozessor ausgestattetist."Die Einführung von Honor Magic vor zwei Jahren hat das Konzeptdes KI-Smartphones bei den Verbrauchern etabliert", sagte GeorgeZhao, Präsident von Honor. "Das Honor Magic der ersten Generation warein Smartphone, das die Branche verändert hat. Zusätzlich zu denKI-Funktionen, die das Telefon wirklich intelligent machen, haben dasbahnbrechende, komplett gebogene Panel-Design von Honor Magic und dieleistungsstarke 40-W-Ladefunktion das Smartphone-Design umgestaltetund sind zu einem Maßstab für alle Smartphones geworden. DieEntwicklung dieser futuristischen Vorzeigegeräte wird von derSmartphone- und KI-Industrie aufmerksam verfolgt, und jetzt ist dasHonor Magic 2 endlich auf dem Markt."Angesichts des intensiven Wettbewerbs auf den globalen Märktensind viele Smartphone-Marken bestrebt, das Benutzererlebnis durcheine Vollbildanzeige zu verbessern. Allerdings mussten die meisten,wenn nicht sogar alle Handys mit dieser neuen Funktion Einbußen inden Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Fotoerlebnis hinnehmen. DieDesigns konzentrieren sich ausschließlich auf Bildschirm-Layout- undPräsentationsverbesserungen und bringen dem Benutzer keinen echtenNutzen.Die intelligente Magic Slide-Funktion des Honor Magic 2 istdagegen so konzipiert, dass eine Vollbildanzeige ohneBeeinträchtigung anderer praktischer Funktionen möglich ist. Dieversteckte Frontkamera ermöglicht ein nahezu hundertprozentigesBild-zu-Körper-Verhältnis und ist in einem kerbfreien Design nahtlosintegriert. Sie bietet ein überlegenes visuelles Erlebnis mit großemKomfort und Funktionalität und schafft es, den Wert einesVollbild-Smartphones neu zu definieren.Durch Streichen über die Oberseite des Bildschirms können Benutzersofort alle KI-Funktionen aktivieren. Diese Designinnovation basiertauf ergonomischen Erkenntnissen.Neben seinem revolutionären Design ist das Honor Magic 2 das ersteHonor Smartphone mit dem Kirin 980 Prozessor, der die bahnbrechendeKI-Performance des Telefons möglich macht und die Messlatte fürSmartphone-Leistung und Benutzerfreundlichkeit erneut höher legt.Darüber hinaus ist das neueste Magic 2 mit der 40-W-MagicCharge-Funktion für maximale Ladeleistung ausgestattet. Um dieSicherheit noch weiter zu optimieren, sind 15 Schutzschichten in dasSmartphone integriert. Das Handy kann den Akku, das Kabel und dasLadegerät automatisch identifizieren und erst wenn die Sicherheitaller drei Komponenten bestätigt wurde, startet der Super Charger.Die erstmalige Präsentation von Honor Magic 2 in Deutschland aufder Weltklasse-Ausstellung als wichtiges Flaggschiff der Markebekräftigt das Vertrauen des Unternehmens in dieses neueste Modell.Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete Honor eine bemerkenswerteSteigerung des internationalen Umsatzvolumens außerhalb Chinas um 150% gegenüber dem Vorjahr. Nach dem kürzlichen Start von Honor 10 undHonor Play bleibt das Unternehmen mit Honor Magic 2 weiterhin aufKurs, um innerhalb von drei Jahren eine Top-5-Smartphone-Marke zuwerden.# # #Informationen zu HonorHonor ist eine führende E-Marke für Smartphones. Getreu demLeitmotiv "For the Brave" wurde die Marke geschaffen, um denBedürfnissen der Digital Natives durch internet-optimierte Produktegerecht zu werden, die überlegene Benutzererlebnisse bieten, zumHandeln anregen, Kreativität fördern und die Jugend befähigen, ihreTräume zu verwirklichen. Damit hebt sich Honor von der Konkurrenz abund beweist seinen Mut, die Dinge anders zu machen und dienotwendigen Schritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien undInnovationen für seine Kunden bereitzustellen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Honor online unterwww.hihonor.com oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/honorglobalFoto -https://mma.prnewswire.com/media/737480/George_Zhao_Honor_Magic_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/737481/Honor_Magic_2.jpgPressekontakt:Frankie LauBurson-Marstellerfrankie.lau@bm.comCassie Gong+86-186-2003-1448Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell